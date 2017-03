Robocraft: Mech-Baukasten mit großem Update in die Betaphase gestartet - 4Players.de

Gameplay Überarbeitung: Robocraft’s "Normaler Modus" wurde transformiert, indem das Studio unter anderem die Spielerzahl im Match von 8 versus 8 auf 5 versus 5 umgestellt hat. Dadurch bestimmt der individuelle Skill jedes Spielers den Ausgang einer Schlacht mehr als je zuvor. Das Interface wurde ebenfalls verbessert und zeigt Spielern jetzt besser, wo ihr Team Verstärkung braucht.

Alle Karten überarbeitet: Alle Karten des "Normalen Modus" wurden komplett überarbeitet, sind jetzt abwechslungsreicher und bieten komplexeres Gameplay sowie mehr Strategieelemente. Optisch hat das Team die Karten ebenfalls aufpoliert - die Planeten sahen nie besser aus.

Neues Matchmaking System: Matches sind jetzt dank der Einführung eines ELO-Systems sehr viel besser ausbalanciert. Der ELO-Wert von Spielern verändert sich, je nachdem wie viele Schlachten sie gewinnen oder verlieren. All das macht Matches spannender und steigert den Spielspaß.

Neuer "Protonit-Kern": Diese komplett neue Mechanik erlaubt es Teams Schlachten komplett zu drehen, indem sie einen der gigantischen Kristalle zerstören, die regelmäßig und zeitlich begrenzt auf der Karte auftauchen.

Das seit Juli 2014 im Early Access befindliche Roboterbau- und Ballerspiel Robocraft ist am 2. März 2017 mit einem großen Update in die Betaphase gestartet, wie Entwickler Freejam mitteilt . In der Alphaphase habe der Free-to-play-Titel bereits mehr als 10 Millionen registrierte Spieler verzeichnen können. Die finale Veröffentlichung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Das Beta-Update ( Patchnotes ) soll u. a. folgende Änderungen vornehmen:"Seit dem Beginn auf Steam Early Access hat Robocraft mehrere Evolutionen durchlaufen, die Kernelemente des Spiels wie das Aufleveln, Match Balance, Modi und Karten radikal verändert haben", so Freejam CEO und Game Director, Mark Simmons. "Jetzt sind wir sehr nah an einer fertigen Version des Spiels und können es kaum erwarten, zu hören, was unsere fantastische Community und neue Spieler darüber denken."Letztes aktuelles Video: Beta-Launch-Trailer