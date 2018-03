ARK Park: Der VR-Dinosaurier-Freizeitpark ist eröffnet - 4Players.de

Snail Games hat seinen virtuellen Dinotrip ARK Park wie angekündigt am 22. März 2018 für HTC Vive ( Viveport ), Oculus Rift ( Oculus Store ) und PlayStation VR ( PlayStation Store ) veröffentlicht. Über 100 Dinosauriern und Kreaturen aus ARK: Survival Evolved soll man im Spiel begegnen können. Die bisherigen User-Bewertungen sind aber eher durchwachsen. So sind auf Steam lediglich 43 Prozent der Nutzer-Reviews positiv, während im Oculus Store sogar 42 Prozent der Spieler nur einen von fünf Sternen vergeben haben. Vor allem der geringe Spielumfang und die fehlende Bewegungsfreiheit werden bemängelt.Spielbeschreibung des Herstellers: "ARK Park ist ein Virtual-Reality-Multiplayer-Abenteuerspiel, das von Grund auf entwickelt wurde, um einen faszinierenden Dinosaurier-Themenpark zu erschaffen. Dieses interaktive Erlebnis wird deine Träume erfüllen, in eine Welt einzutreten, in der lebendige atmende Saurier die Erde durchstreifen. Erkunde diese großartige virtuelle Welt, in der es keine festgelegte Handlungsstränge gibt. Nimm an einer Multiplayer-Tour teil, um das eindrucksvolle Gameplay und den Nervenkitzel zu erleben, mehr als hundert prähistorische Wesen hautnah zu erleben."Letztes aktuelles Video: Trailer