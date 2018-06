ARK Park: Kostenloses DLC-Paket Pterosaur Hill erweitert den Dino-Freizeitpark - 4Players.de

Snail Games hat die kostenlose DLC-Erweiterung Pterosaur Hill für Ark Park veröffentlicht: Der Downloadinhalt ist für PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift und Windows MR erhältlich und soll in Kürze auch im Oculus Store sowie bei Viveport verfügbar sein. Käufer von Ark Park bemängelten zum Start vor allem den geringen Umfang des Freizeitpark-Ausflugs - mit Mountain Lake, Crystal Sky Lift und Aviary erhalten sie immerhin drei neue Gebiete, fliegen außerdem in einem Heißluftballon und nutzen einen Lift.

Ark Park trägt seinen Namen nicht umsonst, sondern ist ein Ableger von Ark: Survival Evolved. In dem VR-Abenteuer besucht man einen Freizeitpark voller Dinosaurier, bekämpft wild gewordene Tiere oder schaut sich im Erkundungsmodus in Ruhe um und löst Rätsel. Man stellt Werkzeuge und Waffen her und sammelt Eier, die sich ausbrüten lassen - über 100 Kreaturen aus ARK: Survival Evolved begegnet man in der virtuellen Realität.

Letztes aktuelles Video: DLC: Pterosaur Hill