Tiger Knight: Empire War: Fernöstliches Kampfgetümmel in Steams Early-Access erhältlich - 4Players.de

Vor knapp zwei Monaten ist das Spiel Tiger Knight bei Steam in den Early Access gegangen. Die actionreiche Schlachtensimulation des chinesischen Entwicklers Netdragon erinnert in Teilen an Titel wie Total War, Dynasty Warriors oder Mount & Blade und richtet sich laut der Pressemitteilung an "Hardcore-Spieler, die es einen Tick komplexer mögen". Im als MMO angelegten Multiplayer-Titel treten die Spieler online gegeneinander an und werden in das Jahr 300 vor Christus zurückversetzt. Es werden sowohl "Single-Battle" als auch "Team-Battle-Systeme" geboten.





Screenshot - Tiger Knight: Empire War (PC) Screenshot - Tiger Knight: Empire War (PC) Screenshot - Tiger Knight: Empire War (PC) Screenshot - Tiger Knight: Empire War (PC) Screenshot - Tiger Knight: Empire War (PC)

"Tiger Knight verzeichnet bereits deutlich über 500.000 Downloads und hält sich seit Launch in der Top 50 der meistgespielten Spiele auf Steam. Die Bewertungen sind, bei Steam heutzutage ja keine Selbstverständlichkeit, fast durchweg sehr gut. Der Download ist kostenlos, aber es gibt eine Reihe kostenpflichtiger DLCs – zwar F2P, aber kein Pay2Win, eher ein Modell wie bei Guild Wars. (...) Tiger Knight: Empire War spielt im Zeitalter der drei Königreiche, eine Zeit, in der ein brutaler Krieg ausgebrochen ist. Die vier Gegenspieler versuchen alles, ihre Gegner vollends zu zerstören; Verhandlungen gibt es nicht, die Waffen ruhen nicht mehr. In Tiger Knight: Empire War übernimmt der Spieler zwei mögliche Rollen: Entweder er kommandiert ein ganzes Batallion, oder er zieht als mächtiger Held allein auf das Feld. Für Auswahl ist gesorgt: Es gibt allein 800 Waffen- und Rüstungsarten und eine ganze Reihe mächtiger Individualisierungsoptionen. Das Spiel bildet die schreckliche Schönheit der Schlacht in makellosem 3D ab, unter der Haube arbeitet die Unreal-Engine. Tiger Knight: Empire War ermöglicht den Spielern, den Rausch des Kampfes auf viele verschiedene Arten zu erleben, in diversen PvE-Modi ebenso wie im PvP mit bis zu fünf Spielern pro Fraktion, die bis zu 40 Kämpfer pro Seite direkt steuern. Tiger Knight: Empire War wird entwickelt von NetDragon und gepublisht von Oasis Games. "