Tiger Knight: Empire War: "Neujahrs-Update" und mehr als 600.000 Spieler - 4Players.de

Für Tiger Knight: Empire War , das als Mischung aus Total War, Dynasty Warriors und Mount & Blade beschrieben wird, ist ein Inhaltsupdate veröffentlicht worden. Dieses "Neujahrs-Update" umfasst allerlei Verbesserungen, mehrere jahreszeitliche Events und ein Neujahrspaket für alle Spieler, das sich zum Jahreswechsel automatisch öffnet. Der Free-to-play-Titel von NetDragon (Entwickler) und Oasis Games (Publisher) befindet sich seit dem 25. Oktober 2016 in der Early-Access-Phase bei Steam und verzeichnet bisher mehr als 600.000 Spieler.Der Hersteller beschreibt das Spiel folgendermaßen: "Der Download ist kostenlos, aber es gibt eine Reihe kostenpflichtiger DLCs - zwar F2P, aber kein Pay2Win, eher ein Modell wie bei Guild Wars. (...) Tiger Knight: Empire War spielt im Zeitalter der drei Königreiche, eine Zeit, in der ein brutaler Krieg ausgebrochen ist. Die vier Gegenspieler versuchen alles, ihre Gegner vollends zu zerstören; Verhandlungen gibt es nicht, die Waffen ruhen nicht mehr. In Tiger Knight: Empire War übernimmt der Spieler zwei mögliche Rollen: Entweder er kommandiert ein ganzes Batallion, oder er zieht als mächtiger Held allein auf das Feld. Für Auswahl ist gesorgt: Es gibt allein 800 Waffen- und Rüstungsarten und eine ganze Reihe mächtiger Individualisierungsoptionen. Das Spiel bildet die schreckliche Schönheit der Schlacht in makellosem 3D ab, unter der Haube arbeitet die Unreal-Engine. Tiger Knight: Empire War ermöglicht den Spielern, den Rausch des Kampfes auf viele verschiedene Arten zu erleben, in diversen PvE-Modi ebenso wie im PvP mit bis zu fünf Spielern pro Fraktion, die bis zu 40 Kämpfer pro Seite direkt steuern. Tiger Knight: Empire War wird entwickelt von NetDragon und gepublisht von Oasis Games."Letztes aktuelles Video: Trailer 2