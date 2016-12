X Rebirth VR Edition: Egosoft öffnet das Tor in eine neue Dimension - 4Players.de

Entwickler Egosoft hat mit X Rebirth VR Edition einen Ableger des Weltraumabenteuers angekündigt, der zwar auf X Rebirth einschließlich der aktuellen Erweiterung Home of Light aufbaut, allerdings an die Besonderheiten eines Virtual-Reality-Titels angepasst wird. Spielstände werden dabei nicht kompatibel sein, da "das Universum und die Wirtschaft speziell an das Virtual-Reality-Erlebnis in der X Rebirth VR Edition angepasst" wurden, so die Pressemitteilung.Spielgeschwindigkeit und Balance seien verändert worden, die Benutzeroberfläche ebenso und man werde in der virtuellen Realität neue Missionen erleben. Die wesentlichen Inhalte sollen sich aber gleichen. X Rebirth VR werde zudem eine neue Grafik-Engine nutzen, die die Möglichkeiten der Vulkan-Schnittstelle nutzt.Bis Mitte kommenden Jahres wollen die Entwickler das Spiel als Early-Access-Titel auf Steam veröffentlichen. Besitzer von X Rebirth sollen den VR-Ableger zu einem günstigeren Preis erhalten.