Surf World Series: Wellenreiten auf PS4, Xbox One und Steam - 4Players.de

Reite Monsterwellen in fünf legendären Surfgebieten rund um die Welt, inklusive den sonnigen Stränden Hawaiis und den felsigen Küsten Portugals.

Werde ein Meister der Wellen und lerne konstant schwierigere Tricks - von Kickflips über Cutbacks bis zu beeindruckenden Aerials und navigiere dich durch brechende Wellen.

Tritt in 45 Einzelspieler-Herausforderungen oder online gegen bis zu 15 Spieler in drei Multiplayer-Modi an.

Levele deinen Surfer auf und drücke der Reise zur Spitze der Leaderboards deinen Stempel auf: Spieler können zwischen tausenden Anpassungen wählen, um ihren Charakter individuell zu gestalten.

Die Climax Studios, Standfast Interactive und Vision Games Publishing haben Surf World Series für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Die virtuellen Wellenritte im Arcade-Stil sollen 2017 erscheinen und folgende Features bieten:"Surfen ist ein einzigartiger Sport, der in Spielen seit einiger Zeit ziemlich unterrepräsentiert ist. Deshalb wollen wir Surffans ein unterhaltsames, Arcade-lastiges Surfspiel bieten, bei dem es darum geht Wellen, zu meistern und mit gigantischen High-Scores zu punkten." so Simon Gardner, CEO der Climax Studios. "Surf World Series will diese besonderen Momente einfangen, die entstehen, wenn Board und Welle in perfekter Harmonie zusammenarbeiten." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer