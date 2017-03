Surf World Series: Spielszenen mit Wellenritten und Wellenreitern - 4Players.de

Im folgenden Spielszenen-Video stellen die britischen Climax Studios ihr Surfspiel Surf World Series vor. Die virtuellen Wellenritte im Arcade-Stil sollen 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Surfen darf man in fünf Gebieten rund um die Welt, inklusive den sonnigen Stränden Hawaiis und den felsigen Küsten Portugals. Dabei können Wellenreiter in 45 Einzelspieler-Herausforderungen oder online gegen bis zu 15 Spieler in drei Multiplayer-Modi antreten. Der eigene Surfer-Charakter kann individuell angepasst und gestaltet werden.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer