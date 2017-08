Surf World Series: Surfspiel erscheint Ende August; Demo für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Surf World Series lässt Spieler puren Surfspaß im Arcade-Stil erleben. Das Spiel bietet dabei die folgenden Features:

Reite Monsterwellen an fünf der berühmtesten Strände der Welt, vom berüchtigten Bell's Beach in Australien zu den extremen Wellen von Waimea Bay auf Hawaii.

Werde zum Meister der Wellen und lerne immer schwierigere Tricks - von Kickflips über Cutbacks bis zu beeindruckenden Aerials - und navigiere dich durch brechende Wellen.

Tritt in 44 Einzelspieler-Herausforderungen oder online gegen bis zu 15 Spieler in drei Spielmodi an.

Levele deinen Surfer hoch und spiele Tausende Anpassungen frei, um ihm auf dem Weg zur Surflegende seinen eigenen Stil zu verleihen.

Tauche mithilfe der Tipps und Unterstützung des britischen Pro-Surfers Tom Lowe in eine realistische Surf-Atmosphäre ein.

Die britischen Climax Studios werden Surf World Series am 29. August 2017 für PlayStation 4 und am 30. August für Xbox One sowie PC (Steam) zum Preis von 14,99 Euro veröffentlichen. Eine kostenlose Demo von Surf World Series steht bereits als Download für PS4 und Xbox One bereit. Eine Demo für Steam folgt im Laufe der Woche.Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer