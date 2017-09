Surf World Series: Arcade-Wellenreiten auf PC, PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Das Arcade-Surfspiel Surf World Series ist für PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 14,99 Euro veröffentlicht worden. Eine Demo steht auf allen Plattformen zur Verfügung.In dem von Climax Studios in Partnerschaft mit Vision Games Publishing und Standfast Interactive entwickelten Spiel darf man auf "Monsterwellen" an fünf berühmten Stränden der Welt surfen, u. a. Bell's Beach in Australien und Waimea Bay auf Hawaii. Beim Wellenreiten können Tricks (von Kickflips über Cutbacks bis zu Aerials) vollführt werden. Man kann in 44 Einzelspieler-Herausforderungen oder online gegen bis zu 15 Spieler in drei Modi antreten. Auch der eigene Surfer lässt sich individuell anpassen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer