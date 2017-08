X4: Foundations: Erste Details: Dynamisches Universum, komplexe Wirtschaft, modulare Stationen und mehr - 4Players.de

Allen kann man es ohnehin nicht recht machen.Ich hab mir den Live Stream angesehen und auch wenn es nur eine Alpha war sah es schon besser als X Rebirth aus und vor allem... im Gegensatz zu den X Rebirth Videos damals, hatte ich null Magenschmerzen (was mich am Ende vom Kauf abhielt). Das sieht schon durchdachter und ausgereifter aus, das könnte was werden. Vor allem das nahtlose aussteigen etc. fand ich gut. Ich bin einfach kein Spieler der Raumschiffe spielen möchte, sondern den Piloten selbst. Und allein das aussteigen können um sich das Schiff von außen auf dem Landepad ansehen zu können, kam schon sehr gut rüber. Ist einfach etwas anderes als einfach nur eine externe Kamera, so kommen die Größenverhältnisse völlig anders rüber.Von daher hatte ich schon den Eindruck, dass sie aus Rebirth einiges gelernt haben und es nun besser machen. Noch ist auch nicht entschieden ob es nicht vielleicht als Early Access kommt, was für Egosoft vielleicht nicht so verkehrt wäre. Was hingegen entschieden ist, ist das es nicht für VR entwickelt wird, müsste man zu viel am Spiel ändern, da manches auf dem Monitor funktioniert, aber in VR so nicht und umgekehrt. Auch benutzt es die gleiche Engine wie X Rebirth VR, welche nicht die gleiche ist wie bei X Rebirth.