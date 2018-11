X4: Foundations: Raumfahrt-Sandkasten für PC veröffentlicht - 4Players.de

Egosoft hat X4: Foundations für PC bei GOG.com und Steam veröffentlicht. Die Standard Edition des "Raumfahrt-Sandkastens" wird für 49,99 Euro angeboten. Die Collector's Edition mit einem digitalen Artbook, dem X-Roman: Nopileos von Helge Kautz als englisches und deutsches E-Book, dem digitalen Soundtrack und Zugang zu den ersten beiden Erweiterungen wird für 79,99 Euro angeboten.In X4 wird man laut Entwickler (fast) alle Raumschiffe wieder selbst fliegen können - vom kleinen Aufklärer über verschiedene Schiffsklassen bis hin zum größten Träger (Cockpit oder Außenansicht). Dabei soll ein nahtloser Wechsel zwischen Schiffen möglich sein. "Verlasse einfach dein Schiff, klettere eine Leiter herunter und gehe über die Andockbucht einer großen Raumstation zu einem anderen Schiff, das du dort geparkt hast. Du kannst dann den für dich arbeitenden Piloten ganz einfach mit einem Klick auf dessen Sitz ersetzen und selbst losfliegen", erklärt das Team aus Würselen bei Steam.Die ersten Steam-Nutzerreviews sind "Ausgeglichen" (61 Prozent der Nutzerreviews sind "positiv"). Kritisiert werden aktuell einige Bugs, die Performance und die Steuerung, dafür werden die Grafik und die Umfang des Spiels gelobt. Ein User meint sogar, dass X4 für die Egosoft-Verhältnisse einen "ziemlich guten Start" hingelegt hätte.Letztes aktuelles Video: Spielszenen"Forschung und Teleportation: Der nahtlose Übergang zwischen Schiffen und von NPC, die dein Imperium für dich steuern, setzt sich auf höherer Ebene fort. Sobald du eine größere Flotte besitzt, bietet sich die Erforschung einer bestimmten Technologie in deinem HQ an: die Teleportation. Damit ist es dir möglich, sehr viel schneller von Schiff zu Schiff zu springen und alle kritischen Situationen, in die deine NPC geraten, selbst zu erleben. Jeder Befehl, den du einem Schiff zuvor gegeben hast, verwandelt sich in ein Missionsziel, sobald du dieses Schiff selbst fliegst. Verlässt du das Schiff wieder, übernimmt dein Pilot die Steuerung und führt die Befehle weiter aus.""Tauche ins Spiel ein: In X4 kannst du deine Reise mit zahlreichen unterschiedlichen Spielstarts als einer von vielen verschiedenen Charakteren beginnen. Dabei hat jeder seine eigene Rolle, Beziehungen zu Völkern und Fraktionen, verschiedene Schiffe und Technologien. Wie du das Spiel startest, ist dabei egal: Du wirst immer die Freiheit haben, deinen Weg selbst zu bestimmen. Konzentriere dich auf das Entdecken, verdiene Geld mit illegalem Handel und Diebstahl, befehlige riesige Flotten oder werde der größte Unternehmer aller Zeiten. Die Entscheidung liegt bei dir."