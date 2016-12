Game Royale 2: The Secret of Jannis Island: Fortsetzung des Retro-Adventures zur Late-Night-Show "Neo Magazin Royale" mit Jan Böhmermann - 4Players.de

Von den Machern von "Jäger der verlorenen Glatze"

Vereinfachte One-Click Steuerung

Doppelt so viele spielbare Figuren und drei Gags mehr, als wie im ersten Teil

Sehr gute Ingame-Grafik (fast wie gerendert)

Garantiert bis zu 3 Wochen keine Sozialkontakte (wegen zu viel Spielspaß!)

Neue und verbesserte Entscheide dich!-Fragen und andere lustige Ideen!

Screenshot - Game Royale 2 - The Secret of Jannis Island (Android) Screenshot - Game Royale 2 - The Secret of Jannis Island (Android) Screenshot - Game Royale 2 - The Secret of Jannis Island (Android) Screenshot - Game Royale 2 - The Secret of Jannis Island (Android) Screenshot - Game Royale 2 - The Secret of Jannis Island (Android) Screenshot - Game Royale 2 - The Secret of Jannis Island (Android)

Das Point-&-Click-Adventure "Game Royale: Jäger der verlorenen Glatze" zur Late-Night-Show "Neo Magazin Royale" wird fortgesetzt. In "Game Royale 2: The Secret of Jannis Island" darf man erneut in die Rolle von Moderator Jan Böhmermann schlüpfen, der ohne Erinnerung an vorangegangene Ereignisse auf einer einsamen Südseeinsel erwacht. "Bis du dich auf die Suche nach Hilfe machen kannst, führst du dort einen Kampf ums nackte Überleben. In einer parallelen Handlung steuerst du den beliebten Sidekick William Cohn, der es zu seiner persönlichen Mission gemacht hat, seinen vermissten Freund zu finden. Auch der Beefträger aka Florentin Will, Ralf Kabelka und Larissa Paris aka Larissa Rieß sind im zweiten Teil des Game Royale wieder mit dabei", heißt es auf der Webseite Features:Das Game Royale 2 gibt es im Vertrieb ab dem 22. Dezember für iPhone und iPad im Apple AppStore, für Android im Google Play Store, für Mac und Windows auf Steam und im Mac App Store (Preis: ab 1,99 Euro). Das ZDF bietet außerdem eine kostenlose Variante des Spiels als Online-Browsergame auf seiner Webseite an. Die Browsergame-Variante steht bereits zur Verfügung. Windows 7+, Mac OSX 10.7+, iOS 8.3+ oder Android 5.0+ werden vorausgesetzt.