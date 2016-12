Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation: Performance-Verbesserungen und Ausblick auf 2017 inklusive Multiplayer - 4Players.de

Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC) Screenshot - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation (PC)

Seit dem Verkaufsstart im November 2016 wurden sechs Patches für Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation veröffentlicht, u. a. um die Performance und die Spielerfahrung zu verbessern. Im neuen Jahr will aerosoft neben der konstanten Fehlerbehebung und der Optimierung der Performance auch an weiteren Inhalten arbeiten.Der Publisher schreibt in einem Statement: "So werden neue Missionen, wie die Höhenrettung mit Drehleiter und weitere Variationen von Bränden aufgenommen, um für mehr Überraschungsmomente im Einsatz zu sorgen. Außerdem werden bereits vorhandene Missionen, beispielsweise die Wohnungsbrände, überarbeitet und neue Abläufe, wie das Anlegen des Pressluftatmers, der Einsatzkleidung und die Bedienung der Pumpe eingeführt. Neben den Autos werden in Zukunft auch Passanten die Straßen beleben. Besonders engagierte Spieler sollen sich Dienstgradabzeichen erspielen können. Auch ein erster Multiplayer Alpha-Test wurde mittlerweile implementiert, der es den Spielern ermöglicht, mit bis zu 16 Spielern Einsatzkräfte auszuwählen und mit den Fahrzeugen und Werkzeugen in der gesamten Spielewelt zu interagieren. Die Funktionalitäten werden in den nächsten Wochen ausgebaut."