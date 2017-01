Eon Altar: Dritte Episode erschienen; Smartphones und Tablets fungieren als Controller für das Koop-Rollenspiel - 4Players.de

Aktualisierung vom 23. Januar 2017, 10:53 Uhr:

Eon Altar

Ursprüngliche Meldung vom 18. Dezember 2016, 14:45 Uhr:

Receive personalized secret thoughts from your character direct to your smartphone

Choose whether to share personal information with your friends or use it against them

Upgrade and manage your character without interrupting other players

Control the action from your smartphone with context sensitive information"

Inzwischen ist die dritte und letzte Epsiode der ersten Staffel vonfür Windows PC und Mac auf Steam erschienen . Sie enthält die beiden Kapitel "The Paths of Madness" und "Hall of the Builders" und soll über drei Stunden zusätzliche Spielzeit bieten.Die dritte Episode (der ersten Season) von Eon Altar wird am 19. Januar 2017 für PC erscheinen . Die Episode "The Watcher in the Dark" setzt die Ereignisse aus den ersten beiden Folgen fort und schließt die Geschichte ab. Die Spielzeit soll ungefähr drei Stunden betragen. Eon Altar wird von Flying Helmet Games als Rollenspiel à la Dungeons & Dragons für den lokalen Couch-Coop-Modus beschrieben (für bis zu vier Spieler). Gesteuert werden die Charaktere allerdings nicht mit Maus und Tastatur, sondern mithilfe einer App für Smartphones und Tablets. Ein lokales Wifi-Netzwerk ist für diese "Controller App" erforderlich, damit eine Verbindung zum "Kernspiel" aufgenommen werden kann. Eine Internet-Verbindung muss nicht bestehen."Explore the lavish dungeons and tunnels that stretch below Tarnum Fortress and conquer dozens of unique quests and challenges. Prove your worth on a tactical battlefield, and overpower your foes with strategy, magic and martial prowess. The Eon Altar’s defenders are many and they are deadly. Choose to cooperate with your allies or deceive them. Engage them in player to player dialogue to expose the truth in myths and legends, and guide your hero to their ultimate destiny or defeat.Your smartphone is your character