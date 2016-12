Shenzhen Solitaire: Als eigenständiges Spiel veröffentlicht - 4Players.de

Wer in Shenzhen I/O mal keine Lust darauf hat Schaltkreise zu programmieren, kann sich die Zeit mit einer Runde Solitaire vertreiben - und dieses Shenzhen Solitaire gibt es seit einigen Tagen auch als eigenständiges Spiel auf Steam . Entwickler Zachtronics weist darauf hin, dass es sich bei beiden Fassungen um dasselbe Spiel handelt: Wer Shenzhen I/O besitzt, muss die separate Version also nicht kaufen.Wer vor den komplexen Puzzles, für deren Lösung man eine Programmiersprache lernen muss, jedoch zurückscheut, für den könnte das losgelöste Solitaire eine Überlegung wert sein: In unserem Test zu Shenzhen I/O trug auch die gelungene Variante des Kartenspielklassikers einen Teil zu der ausgezeichneten Wertung bei.