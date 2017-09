Shenzhen Solitaire: Umsetzung für MS-DOS - Produktion und Vertrieb über Kickstarter - 4Players.de

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Zachtronics das Kartenspiel Shenzhen Solitaire auf Windows, Linux und Steam, während im April dieses Jahres eine kostenlose Version für iOS erschien - und inzwischen haben die Entwickler sogar eine Umsetzung für MS-DOS fertiggestellt. Sie entstand im Rahmen der Recherche des hauptverantwortlichen Programmierers Zach Barth über veraltete Programmiergewohnheiten und läuft auf Rechnern, die mindestens über einen 386er-Prozessor, 640 kB Hauptspeicher, eine Maus und eine VGA-kompatible Grafikkarte verfügen.Die Umsetzung passt auf eine 3,5-Zoll-Diskette und wer eine solche erhalten möchte, muss das entsprechende Kickstarter-Projekt mit mindestens 10 Dollar unterstützen. Auf diese Weise geht Barth kein Risiko beim Erstellen der Datenträger ein - das Spiels selbst ist bereits komplett, muss also nicht erst fertig entwickelt werden. Barth weist allerdings auf seine beschränkten Möglichkeiten zum Testen auf verschiedenen Hardware-Konfigurationen hin. Sollte die MS-DOS-Version von Shenzhen Solitaire bei einem Käufer nicht laufen, will er bzw. sein Zachtronics-Studio deshalb den Kaufpreis erstatten.Das Kartenspiel wurde ursprünglich als Minispiel in Shenzhen I/O vorgestellt, einem Programmierspiel und unserem PC-Spiel des vergangenen Jahres. In etwa einem Monat will Zachtronics außerdem etwas komplett Neues ankündigen, gibt aber noch keine Hinweise auf den Inhalt preis.