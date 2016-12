Corven - Path of Redemption: Indie-Rollenspiel mit offener Welt - 4Players.de

Das Rollenspiel Corven der Indie-Entwickler Titans of Ether will sich voll und ganz trotz offener Welt auf die Geschichte konzentrieren. Auf eine Sprachausgabe verzichtet man allerdings und bedient sich den klassischen Schrifteinblendungen. Auch auf eine Minikarte und anderen Einblendungen verzichtet man bewusst, um ein Retro-Gefügl zu erzeugen. Neben Geheimnissen will man ebenfalls ein Handwerkssystem einbauen. Kampfszenen sind in der frühen Fassung noch nicht zu sehen:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer