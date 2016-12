Arcade Saga: Spielszenen des VR-Kampfs gegen eine bösartige KI - 4Players.de

Als Programm durchlebt man in Arcade Saga den Kampf gegen eine bösartige KI, die man ausschalten muss. In drei verschiedenen futuristischen Sportarten (Fracture, Smash und Bowshot) können Punkte gesammelt werden, mit denen sich upgraden kann. In den folgenden Spielszenen muss ein Virus ausgeschaltet, eine Firewall durchbrochen und Date gesammelt werden:Letztes aktuelles Video: Spielszenen