Batman: The Telltale Series: Neue Staffel oder Fortsetzung angedacht? - 4Players.de

Bei Telltale Games denkt man offenbar darüber nach, die Geschichte von Bruce Wayne in einer neuen Staffel oder Fortsetzung von Batman: The Telltale Series weiterzuerzählen. Hinweise darauf liefert die Alterseinstufung eines Titels namens Batman: The Enemy Within, auf die u.a. die Webseite DualShockers gestoßen ist. Die Verbindung zu Telltale kommt vor allem deshalb zustande, weil der Eintrag beim New Zealand’s Film & Video Labeling Body den Namen Kent Mudle hinter dem besagten Projekt nennt. Bereits zuvor saß Mudle auf dem Regiestuhl bei der ersten Staffel rund um den Dunklen Ritter. Auf Twitter kündigte das Studio außerdem Neuigkeiten im Rahmen der Comic-Con in San Diego an, die vom 20.-23. Juli stattfindet. Gut möglich, dass man dort das Spiel offiziell ankündigen wird.Letztes aktuelles Video: Trailer Episode 5