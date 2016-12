Fruit Ninja VR: Auch für PlayStation VR gestartet - 4Players.de

Nach der Veröffentlichung von Fruit Ninja VR auf der HTC Vive und dem kürzlichen Start auf der Oculus-Brille, kann man auch auf Sonys PS4 im virtuellen Raum Obst zerschnibbeln. Mit zwei Klingen kann man in vier Modi das Obst zerkleinern: Klassik-Modus (Obst zerteilen und Bomben ausweichen), Arcade-Modus (in 60 Sekunden so viel Obst wie möglich zerteilen), Zen-Modus (90 Sekunden ohne Bomben) und Survival-Modus (immer mehr Obstkanonen stellen den Spieler auf die Probe).