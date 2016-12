Serious Sam VR: The First Encounter: Early Access gestartet: Serious Sam HD: The First Encounter für HTC Vive und Oculus Rift - 4Players.de

Croteam und Devolver Digital haben Serious Sam VR: The First Encounter als Early-Access-Titel bei Steam für HTC Vive und Oculus Rift (mit Unterstützung von Bewegungscontrollern) veröffentlicht. Das Spiel darf aber nicht mit Serious Sam VR: The Last Hope verwechselt werden. Während "The Last Hope" eine vollständige Neuentwicklung ist, wird bei " The First Encounter " ein bestehendes Spiel quasi mit der VR-Komponente erweitert. Und mit dem "Serious-Warp-System" wollen die Entwickler eine VR-taugliche Steuerungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt haben. Dazu gibt es einen Online-Koop-Modus und VS-Matches für bis zu 16 Spieler. Diejenigen, die Serious Sam HD: The First Encounter und/oder Serious Sam VR: The Last Hope besitzen, erhalten einen Preisnachlass auf Serious Sam VR: The First Encounter.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer