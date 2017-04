Serious Sam VR: The First Encounter: VR-Umsetzung zusammen mit Serious Sam VR: The Second Encounter für Oculus Rift und HTC Vive veröffentlicht - 4Players.de

Croteam und Devolver Digital haben Serious Sam VR: The First Encounter und Serious Sam VR: The Second Encounter via Steam für Oculus Rift und HTC Vive veröffentlicht. The First Encounter verlässt in dem Kontext die Early-Access-Phase und erscheint gleichzeitig mit The Second Encounter.Während Serious Sam VR: The Last Hope eine vollständige Neuentwicklung ist, werden die bestehenden Spiele (Serious Sam: The First Encounter und Serious Sam: The Second Encounter) diesmal mit einer Virtual-Reality-Komponente erweitert. Bewegen kann man sich entweder "normal" mit dem Trackpad oder mit dem "Serious-Warp-System" (VR-taugliche Steuerungsmöglichkeit via Teleportation). Dazu gibt es einen Online-Koop-Modus und Versus-Matches für bis zu 16 Spieler. Der Publisher schreibt dazu: "Wer Freunde mit Faible für verschwenderischen Hardware-Einsatz hat, der kann in einem Team mit 15 Freunden durch die Multi-Level-Kampagnen ballern oder sich im Multiplayer mit menschlichen Gegnern messen. Verschiedene Spielmodie wie Capture the Flag oder Instant Kill versprechen klassische Action-Unterhaltung - dazu gibt es noch den Beat-Hunt-Modus, in dem sich alles um ein Speziel-Item dreht, durch das man sich eine besonders hohe Punktzahl sichern kann. Selbst Crossplattform-Duellen zwischen Oculus- und HTC-Vive-Spielern steht nichts entgegen."