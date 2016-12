A.I am Monster: Schulmädchen-Godzilla-Simulator für VR angekündigt - 4Players.de

Warum sollen immer nur nuklear versuchte Echsen Spaß an der Verwüstung haben? Diese Frage stellte sich vermutlich der Bullet-Hell-Entwickler Cave und gab prompt die Antwort mit einem Ankündigungs-Trailer: Im VR-Spiel A.I am Monster verwüstet der Spieler mit der Hilfe von Bewegungs-Controllern eine Großstadt und zerschlägt jede Menge Hochhäuser - und zwar in der Rolle eines gigantischen Schulmädchen-Mechs in passender Uniform. Der Release ist laut Famitsu.com (via Gematsu.com ) für 2017 angesetzt, unterstützte Plattformen wurden noch nicht genannt. Da im Trailer zwei Vive-Controller benutzt werden, ist aber zumindest die Unterstützung von Valves Plattform sehr wahrscheinlich. Bleibt zu hoffen, dass die Grafik unterm Headset nicht so stark ruckelt wie im Video...