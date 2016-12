Ghost Town Mine Ride & Shootin' Gallery: Spielszenen der Geisterbahnfahrt - 4Players.de

Wer sich die ersten zehn Minuten des Shooters Ghost Town Mine Ride & Shootin' Gallery anschaut, wird unweigerlich an Until Dawn: Rush of Blood erinnert. Allerdings dauert ein Durchlauf durch die Geisterbahn lediglich eine halbe Stunde. Der Shooter ist für etwa neun Euro seit Oktober für die Vive erhältlich. Die Entwickler werkeln derzeit an einer Oculus-Rift-Umsetzung.Letztes aktuelles Video: Spielszenen