Galaxy of Pen & Paper: Behold Studios kündigen neuen Teil der Hommage an Pen&Paper-Rollenspiele an - 4Players.de

Mit Galaxy of Pen & Paper begibt sich Behold Studios erneut in die Welt der Pen&Paper-Rollenspiele: Die Hommage spielt diesmal allerdings nicht in einem Fantasyreich, sondern hebt in den Weltraum ab. Die Entwickler wollen dabei nicht nur Parallelen zum klassischen Rollenspiel ziehen, ihr Abenteuer soll auch zahlreiche Science-Fiction-Anspielungen enthalten, u.a. an Star Trek. Ähnlich wie in Knights of Pen & Paper werden Kämpfe dabei im Rundentakt ausgetragen und es soll erneut sehr humorvoll zugehen.Einzelheiten will Behold noch nicht bekanntgeben, in Kürze sollen aber weitere Informationen folgen. Erscheinen soll Galaxy of Pen & Paper zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt im kommenden Jahr für Windows, Mac und Linux.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer