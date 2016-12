Forza Motorsport 7: Fanatec-Chef erwähnt siebten Teil: PC-Fokus und bessere Lenkrad-Unterstützung - 4Players.de

hydro-skunk_420 hat geschrieben: Ich könnte jetzt stark ins Detail gehen, was mir alles an Forza 6 nicht gepasst hat, lasse es aber, weil ich im Augenblick weder Zeit noch Lust habe, da ne größere Diskussion draus zu machen.

Sagen wir einfach, dass mich weder der Aufbau des Spiels, noch das Balancing, noch die KI und somit die Rennen, noch das Belohnungssystem, noch die Musik, noch einige Features... überzeugen konnten.

Einzig positiv war für mich die Fahrphysik und der Fuhrpark, was beides Punkte sind, die bei Forza ohnehin schon immer stimmten.

Alles andere enttäuschte mich. Besonders eben die Rennen, weil schlecht programmierte KI.

Aber wie gesagt, lassen wir das.

Bin gespannt, ob ich über Forza 7 anders denken werde.

Will ja auch kein Roman XDAber zwei Punkte muss ich erwähnen musst ja nicht nochmal antworten.1.KI da kann man kaum meckern mit den drivatas und wahren auch nicht schlechter als in den Vorgänger.gt6 hatte dagegen Gummiband Ki und Assetto corsa die Rambo Ki.2. Musik in einer sim nicht relevant und zur Not kann man seine eigene abspielen.