Forza Motorsport 7: Mehr als 70 Fahrzeuge aus Japan - 4Players.de

2001 Acura Integra Type-R

2002 Acura RSX Type-S

2017 Acura NSX

1970 Honda S800

1984 Honda Civic CRX Mugen

1986 Honda Civic Si

1991 Honda CR-X SiR

1992 Honda NSX-R

1994 Honda Prelude Si

1997 Honda Civic Type R

2000 Honda Prelude Type SH

2004 Honda Civic Type-R

2005 Honda NSX-R

2007 Honda Civic Type-R

2009 Honda S2000 CR

2014 Honda Civic Si

2016 Honda Civic Type R

2003 Infiniti G35 Coupe

2012 Infiniti IPL G Coupe

2014 Infiniti Q50 Eau Rouge

2015 Infiniti Q60 Concept

1972 Mazda Cosmo 110S Series II

1973 Mazda RX-3

1985 Mazda RX-7 GSL-SE

1990 Mazda MX-5 Miata

1990 Mazda Savanna RX-7

1994 Mazda MX-5 Miata

1997 Mazda RX-7

2005 Mazda Mazdaspeed MX-5

2010 Mazda Mazdaspeed 3

2010 Mazda MX-5 Super20

2011 Mazda RX-8 R3

2013 Mazda MX-5

2013 Mazda MX-5 Cup

2016 Mazda MX-5

1988 Mitsubishi Starion ESI-R

1992 Mitsubishi Galant VR-4

1995 Mitsubishi Eclipse GSX

1997 Mitsubishi GTO

1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR 2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR

2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR

2008 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR

1970 Datsun 510

1971 Nissan Skyline 2000GT-R

1973 Nissan Skyline H/T 2000GT-R

1987 Nissan Skyline GTS-R (R31)

1992 Nissan Silvia CLUB K's

1993 Nissan 240SX SE

1993 Nissan Skyline GT-R V-Spec

1994 Nissan Fairlady Z Version S Twin Turbo

1994 Nissan Silvia K's

1995 Nissan NISMO GT-R LM

1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec

1998 Nissan R390

1998 Nissan Silvia K's Aero 2000 Nissan Silvia Spec-R

2002 Nissan Skyline GT-R V-Spec II

2003 Nissan Fairlady Z

2010 Nissan 370Z

2012 Nissan GT-R Black Edition

2007 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38

2014 Nissan Juke Nismo RS

2015 Nissan IDx NISMO

2016 Nissan Titan Warrior Concept

2017 Nissan GT-R

1980 Subaru BRAT GL

1990 Subaru Legacy RS

1996 Subaru SVX

1998 Subaru Impreza 22B STi 2004 Subaru Impreza WRX STi

2005 Subaru Impreza WRX STI

2005 Subaru Legacy B4 2.0 GT

2008 Subaru Impreza WRX STi

2011 Subaru WRX STI

2013 Subaru BRZ

2015 Subaru WRX STI

Microsoft und Turn 10 haben weitere Fahrzeuge aus Forza Motorsport 7 (PC und Xbox One) vorgestellt . Diesmal dreht sich alles um Fahrzeuge aus Japan (JDM: Japanese Domestic Market). Laut Turn 10 sind diesmal erstmalig "Wide-Body-Kits" (Karosserie-Breitbausätze) bei einigen Modellen verfügbar. Darüber hinaus werden zahlreiche "Body-Kits" aus Forza Horizon 3 auch in Forza Motorsport 7 enthalten sein, zum Beispiel beim Nissan S14 und 240SX SE. Des Weiteren versprechen die Entwickler viele Optionen für die Reifen. Abgesehen von einer Auswahl an speziellen Rennreifen werden auch einige Reifen aus Forza Horizon 3 übernommen. Die Reifenwahl soll generell eine wichtige Rolle spielen.Folgende JDM-Fahrzeuge (77 an der Zahl) sind dabei:Insgesamt wird der Fuhrpark mehr als 700 Fahrzeuge umfassen. 167 Fahrzeuge wurden bereits in der vergangenen Woche vom Entwickler bestätigt. Das von Turn 10 entwickelte Rennspiel wird am 3. Oktober 2017 für PC (Windows 10) und Xbox One erscheinen. Auf der Xbox One X soll es nativ in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Mehr als 30 Umgebungen mit dynamischen Wetterbedingungen sind vorgesehen.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Ankündigungs-Trailer