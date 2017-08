Forza Motorsport 7: Mit 32 Rennstrecken; Entwickler über Tageszeiten und Wetterbedingungen - 4Players.de

Alps

Bathurst

Brands Hatch

Catalunya

Circuit of the Americas

Daytona

Dubai

Hockenheim

Homestead

Indianapolis Motor Speedway

Sonoma Raceway

Laguna Seca

Le Mans

Lime Rock

Long Beach

Maple Valley

Monza

Mugello

Nürburgring

TestTrack

Prag

Rio

Road America

Road Atlanta

Sebring

Silverstone

Spa-Francorchamps

Suzuka

Top Gear

Virginia International Raceway

Watkins Glen

Yas Marina

Microsoft und die Turn 10 Studios haben bekanntgegeben , welche Strecken in Forza Motorsport 7 für PC und Xbox One enthalten sein werden (Liste siehe unten). Im gleichen Kontext kommt Brian Ekberg (Forza Community Manager) auf die dynamischen Wetterbedingungen und die Tageszeiten zu sprechen: "In Forza Motorsport 7 gibt es keine simple 'Regen'-Einstellung. Weder für Sebring noch für den Nürburgring, Brands Hatch oder alle anderen Strecken, bei denen Nässe zu den Optionen gehört. Stattdessen hat das Team ein System geschaffen, das unmerkliche Übergänge zwischen verschiedenen Wettersituationen pro Strecke zulässt, und diese Bedingungen können sich während eines Rennes ändern (und tun das auch häufig). Man beginnt zum Beispiel auf einer Strecke wie Sebring mit einem wolkenverhangenen Himmel und Nebel, nur um sich zwei Runden später in einem Gewitter wiederzufinden. Zu Beginn eines Rennens in Silverstone kann es nieseln und am Ende der 2. Runde ist die Strecke schon wieder trocken. Wie in der realen Welt ändern sich die Bedingungen ständig und manchmal auch sehr schnell. Es liegt am Fahrer, entsprechend darauf zu reagieren.""Bei den wechselnden Tageszeiten und Wetterbedingungen geht es immer um das zentrale Ziel: Jedes Rennen soll sich einzigartig anfühlen. Bei der Einzelspielerkampagne Driver's Cup wird das ganz besonders deutlich. Zum Beispiel bei einer Strecke wie Silverstone. Hat man beim ersten Rennen noch mit den Elementen in Form eines typisch britischen Regengusses zu kämpfen, kann es bei nachfolgenden Rennen im Rahmen derselben Kampagne schon wieder ganz anders aussehen. Vielleicht regnet es dann überhaupt nicht mehr. Die Entwickler bei Turn 10 haben nämlich das Element der Wahrscheinlichkeit in die verschiedenen Rennbedingungen aufgenommen, d. h. es besteht eine prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass sich die Wetterbedingungen ändern oder eben nicht."Insgesamt 32 Rennstrecken wird es in Forza Motorsport 7 geben:Das von Turn 10 entwickelte Rennspiel wird am 3. Oktober 2017 für PC (Windows 10 Store) und Xbox One erscheinen. Käufer der Ultimate Edition können ab dem 29. September 2017 loslegen.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Ankündigungs-Trailer