Forza Motorsport 7: Entwicklung ist abgeschlossen; Demo für PC und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Hallo zusammen,Freue mich eigentlich auch tierisch auf Forza, weis aber noch nicht auf welcher Platform ich es spielen werde. Gestern hab ich nochmals ein gameplay Video angeschaut und fand das Kameragewackel extrem nervig. Wahrscheinlich soll es mehr Dynamik und Bewegung in das Ganze reinbringen, ich empfand es jetzt schon auf meinem 15" Bildschirm nicht optimal. Geht das nur mir so? Ich hatte auch schon beim Wolfenstein remake, ich will jetzt nicht sagen "Probleme", aber schon Anpassungsschwierigkeiten wegen der Kamera. Bzw es war ein bißchen viel.Eigentlich begrüße ich es wenn mehr Bewegung, Bodenwellen usw. spürbar sind anstatt wie auf Schienen zu fahren wie noch in FM3.Video: https://www.youtube.com/watch?v=UC6ImAkodYA&t=0s ab 11:25, die Szene mit dem Radical. Ok, so schlimm ist's nicht, ich werd auch in der Cockpit-Perspektive spielen.