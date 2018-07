Forza Motorsport 7: Preiskisten (Lootboxen) werden abgeschafft; keine "kaufbaren Token" in FM7 und FH4 - 4Players.de

Die kontrovers diskutierten Preiskisten werden aus Forza Motorsport 7 komplett entfernt. In einem Sommer-Update-Beitrag schrieb Alan Hartman (Chef der Turn 10 Studios), dass sie zwar nie echtes Geld für die "Lootboxen" im Rennspiel verlängt hätten, aber ihre Präsenz stets umstritten war. Michael ging in seinem Test auch auf die Kisten-Problematik ein ( zum Test ).Hartman schrieb, dass das überwältigende Feedback war, dass dieses System fehl am Platz sei und nach reiflicher Überlegung hätten sie sich entschlossen, die Preiskisten komplett zu entfernen. Außerdem werden "bezahlte Token", die ein Teil früherer Forza-Spiele waren, nicht in Forza Motorsport 7 und auch nicht in Forza Horizon 4 eingeführt. Aufgrund der Komplexität der Entfernung der Preiskisten - unter Beibehaltung des Zugriffs auf Driver Gear, Mods und Badges - erwarten die Entwickler, dass dieser Prozess im Winter abgeschlossen sein wird."Seit diesem Monat haben wir bereits Schritte in diese Richtung unternommen, indem wir erstens mehr als 100 zuvor nur in Preiskisten verfügbare 'exklusive' Autos freigeschaltet und zweitens die Autos vollständig aus den Preiskisten im Spiel entfernt haben. Die aktuellen Preiskisten bieten keinen Wettbewerbsvorteil und bieten nur Driver Gear Anzüge, Mods und Abzeichen, und diese Kisten bleiben so lange an ihrem Platz, bis sie vollständig entfernt sind", erklärte der Studiochef.In Zukunft sollen "Drift Suspension Upgrades" für die meisten Autos kommen, um die Stance und den Lenkeinschlag zu erhöhen. Ansonsten sind ein neues Drifting-Score-System, ein Time-Attack-Modus, Verbesserungen bei den Streckenbegrenzungen und ein experimenteller Drag-Racing-Modus geplant. Auch die "Forza Race Regulations Systems" sollen auf Basis von Feedback aus der Community überarbeitet werden.Letztes aktuelles Video: Top Gear Car Pack