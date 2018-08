Forza Motorsport 7: August-Update aktualisiert Streckenbegrenzungen und bringt "Time Attack" - 4Players.de

Am morgigen 8. August soll das August-Update für Forza Motorsport 7 auf PC und Xbox One erscheinen. Es soll eines der größten Updates in der Geschichte von Forza Motorsport sein. Neben dem (kostenlosen) Fahrzeug "1989 Aston Martin AMR1 Group C Le Man Car" wird der Modus "Time Attack" eingeführt - zusammen mit Bestenlisten für jedes Auto, jede Klasse, jede Strecke, jede Wetterlage und jede Tageszeit.Außerdem haben die Entwickler die Streckenbegrenzungen auf allen Streckenabschnitten im Spiel komplett neu gestaltet. Die aktualisierten Streckenbegrenzungen sollen mehr Klarheit versprechen. Neu sind ebenfalls das Drift-Punktemodell, spezielle Drift-Leaderboards, weitere Driftfahrwerk-Upgrades (Lenkwinkel) und eine Trainingsfunktion gegen einen geisterhaften Fahrer. Die ausführliche Auflistung der Verbesserungen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Top Gear Car Pack