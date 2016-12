Linelight: Minimalistische Rätsel um eine kurze Linie - 4Players.de

Ein Strich namens Dash muss über Linien bestehend aus Schaltern und Umwegen einen Weg ans Ziel finden: Linelight soll ebenso minimalistisch wie fordernd sein, sagt der federführende Entwickler Brett Taylor. Dafür hat er 250 Herausforderungen in sechs Welten verteilt, begleitet das Geschehen mit einem "zenartigen" Soundtrack und verspricht sechs Stunden dauernden Rätselspaß.Der folgende Trailer sowie die Bilder in unserer Galerie vermitteln einen ersten Eindruck vom Spiel, das bis März kommenden Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer