Linelight: Minimalistisches Puzzlespiel wird Ende Januar veröffentlicht - 4Players.de

Ende Dezember wurde vermutet Linelight werde bereits diese Woche erscheinen, doch jetzt teilt My Dog Zorro mit, dass seine minimalistischen Rätsel ab 31. Januar sowohl auf Steam und PlayStation 4 erhältlich sein werden. Wann die Xbox-One-Fassung erscheint, bleibt hingegen offen.Linelight soll ebenso minimalistisch wie fordernd sein, sagt der federführende Entwickler Brett Taylor. Dafür hat er 250 Herausforderungen in sechs Welten verteilt, begleitet das Geschehen mit einem "zenartigen" Soundtrack und verspricht sechs Stunden dauernden Rätselspaß. Der folgende Trailer sowie die Bilder in unserer Galerie vermitteln einen ersten Eindruck vom Spiel.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer