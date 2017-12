Project Re Fantasy: Zweiter Konzept-Trailer zu dem Rollenspiel von Atlus (Studio Zero)

Atlus hat ein zweites Konzept-Video zu dem Rollenspiel mit dem Arbeitstitel " Project Re Fantasy " veröffentlicht. In dem Clip (mit englischen Untertiteln) sind keine Spielszenen zu sehen, aber die Tonalität des Titels wird angedeutet. Außerdem scheinen die Entwickler "große Ziele" zu verfolgen, da sie das Fantasy-Rollenspiel-Genre allem Anschein nach "neu erfinden" wollen."Project Re Fantasy" entsteht beim internen "Studio Zero", das von Katsura Hashino (Director von Persona 3 bis 5, Catherine, Shin Megami Tensei 3: Nocturne etc.) geführt wird. Aktuell wird dort auch an Catherine: Full Body gearbeitet.Letztes aktuelles Video: Konzept-Trailer 2