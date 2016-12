Standby: "Brutales" Jump&Run erscheint am 7. Januar - 4Players.de

Am 7. Januar erscheint mit Standby ein Spiel, das Super Meat Boy zu ähneln scheint: Publisher HypeTrain Digital beschreibt das Jump&Run als "blitzschnellen, minimalistischen Plattformer mit fordernder Action und einem brutalen Anstrich". Als Kleinganove rennt, springt, schlittert und teleportiert man sich durch eine verzerrte Raumzeit.54 Levels soll die "visuell beeindruckende, düstere Welt im Neonlicht" groß sein, im SpeedRun-Modus kämpft man dort um einen gute Platzierung in einer weltweiten Rangliste, während Sammelgegenstände zusätzliche Herausforderungen bieten.Erscheinen soll Standby am 7. Januar für Windows-PCs auf Steam Letztes aktuelles Video: Start-Trailer