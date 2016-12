Orc Hunter VR: Fantasy-Schnetzelei als Early-Access-Titel auf Steam gestartet - 4Players.de

Die Entwickler von Orc Hunter VR , ganz nüchtern Orc Hunter Developer Team genannt, haben ihr Spiel im Early Access auf Steam veröffentlicht. Nur eine kurze Zeit soll es dauern den Titel mithilfe der Spieler fertigzustellen, einen Termin für die Veröffentlichung des fertigen Abenteuers gibt es allerdins noch nicht. Es kostet derzeit knapp 8,50 Euro und soll auch später "etwa zehn Dollar" teuer sein. Eine Demo ist auf Steam ebenfalls erhältlich.Wer Orc Hunter VR erleben will, benötigt das HTC Vive , denn in einer virtuellen Welt wehrt man sich gegen aus allen Richtungen angreifende Gegner. Per Teleportation bewegt man sich fort und es gibt sowohl den Schwerkampf als auch das Schießen mit Pfeil und Bogen. Später sollen Bosskämpfe, eine kooperative Variante sowie weitere Waffen hinzukommen.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer