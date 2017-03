Assassin's Creed 2017 (Arbeitstitel): Gerüchte: Soll in Ägypten spielen und eine sehr große Welt bieten; Termin im Oktober 2017 - 4Players.de

Auf der polnischen Webseite Gry Online sind vermeintliche Details zu Assassin's Creed: Empire aufgetaucht ( NeoGAF Reddit ). Demnach soll der kommende Teil als Vorgänger (Prequel) für die gesamte Reihe fungieren und im antiken Ägypten angesiedelt sein. Der Hauptcharakter ist ein ehemaliger Sklave und soll zugleich ein entfernter Ahne von Altair sein. Die Spielwelt soll ungefähr dreimal so groß wie die Welt aus Assassin's Creed 4: Black Flag sein. In der Wüste soll es Fata Morganen ("desert mirages") geben. Entwickelt werden soll der Titel federführend von dem Team bei Ubisoft Montreal (Assassin's Creed: Black Flag). Ob diese Informationen korrekt sind, bleibt abzuwarten, aber es gab schon in der Vergangenheit ähnliche Gerüchte über ein Assassin's Creed in Ägypten.Laut ALCOM Electronics aus der Schweiz soll Assassins Creed: Empire im Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Auch World of Games und Empire nennen den gleichen Release-Zeitraum. Ubisoft hat das Spiel bisher nicht angekündigt.