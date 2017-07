Assassin's Creed Origins: Doppelte Fläche von Black Flag; laut Ubisoft ist die Größe aber nicht wichtig - 4Players.de

Im Gespräch mit Gameinformer.com ist Game-Director Ashraf Ismail auf die Größe seines kommenden Action-Adventures Assassin's Creed Origins eingegangen. Obwohl er die Fläche der Welt als "mindestens doppelt so groß" wie in Assassin's Creed: Black Flag pries, stellte er klar, dass es in Wahrheit gar nicht auf die Größe ankäme: "Ich glaube nicht, dass die Größe der Stadt das ist, was zählt. In Wahrheit sind es die Inhalte, die Erfahrungen, die man darin erlebt. Es geht darum, wie lebendig es ist. Also haben wir diese Orte mit Quests gefüllt, wobei sich jede Stadt einzigartig anfühlt".In diesem Zusammenhang werde auch klar, warum die besuchten Städte wichtig für Ägypten waren. Die Karte des Spiels Spiel sei schon von Anfang an (also nach der Einführungssequenz) ziemlich offen. Eine weiteres Thema im Interview ist, dass der Erzählstrang in der modernen Welt im Vorhinein möglichst geheim gehalten werden soll.Letztes aktuelles Video: E3 2017 30 Minuten Spielszenen