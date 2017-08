Assassin's Creed Origins: Bessere Erkundung der Spielwelt ohne Minikarte - 4Players.de

In Assassin's Creed Origins wird es (im Gegensatz zu den Vorgängern) keine Minikarte geben. Mit dieser Veränderung wollen die Entwickler dafür sorgen, dass die Erkundung bzw. die Erforschung der Spielwelt wieder einen wichtigeren Platz einnimmt und man nicht nur die Punkte auf der Minikarte abklappert. Raphael Lacoste (Art Director) erklärte in der aktuellen gamesTM via Gamefront : "Wir entschieden uns für den Wegfall der Minikarte schon sehr früh im Entwicklungsprozess. Wir wollen damit erreichen, dass sich die Spieler beim Erkunden der Welt mehr Zeit nehmen. Sie sollen direkt in der Welt Hinweise finden und sie nicht einfach auf einer Minikarte ablesen. Das ist der Schlüssel, um eine Spielerfahrung zu schaffen, in der die Spieler selbst alles entdecken und erforschen müssen. Das Entfernen der Minikarte verhilft den Sehenswürdigkeiten und Orientierungspunkten zu mehr Bedeutung, weil sie dem Spieler ein Gespür dafür geben, wo er sich gerade befindet."Assassin's Creed Origins wird weltweit am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Unsere E3-Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: E3 2017 30 Minuten Spielszenen