Ubisoft hat im Rahmen der Microsoft-Präsentation zur gamescom 2017 einen neuen Trailer zu Assassin's Creed Origins veröffentlicht. Das Action-Adventure im alten Ägypten (zur Vorschau ) wird am 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und direkt zum Start die Xbox One X mit speziellen Verbesserungen unterstützen.Letztes aktuelles Video: gamescom-2017-Cinematic-Trailer