Assassin's Creed Origins: Gamescom-Spielszenen zeigen historische Figuren - 4Players.de

Unter dem Motto "Game of Power" veröffentlicht Ubisoft heute im Rahmen der gamescom 2017 neue Spielszenen des Action-Adventures Assassin's Creed Origins . Diese zeigen Eindrücke der historischen Figuren wie Kleopatra, Julius Cäsar und dem Pharao von Ägypten, Ptolemaios XIII. Immer mehr spitzen sich ihre Konflikte im Spielverlauf zu. Assassin's Creed Origins erscheint am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Auf der gamescom 2017 findet ihr die Anspielstation in Halle 6.Letztes aktuelles Video: gamescom 2017 Spielszenen Game of Power