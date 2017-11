Assassin's Creed Origins: Mischung aus Denuvo Anti-Tamper und VMProtect hält Crack-Versuchen stand

Ein Monat nach dem Verkaufsstart von Assassin's Creed Origins ist der Kopierschutz der PC-Version noch nicht geknackt worden, berichtet Dark Side of Gaming . Während die Denuvo Anti-Tamper-Technologie in den vergangenen Monaten immer schneller ausgehebelt wurde, scheint die von Ubisoft eingesetzte Mischung aus Denuvo und VMProtect (sowie Uplay) weiterhin den Crack-Versuchen standzuhalten. Die Kopierschutzkombination stand derweil im Verdacht, die Ingame-Performance negativ zu beeinflussen (hohe CPU-Auslastung). Diesen Meldungen widersprach aber Ubisoft. Watch Dogs 2 verhielt sich in diesem Bereich (CPU-Auslastung) übrigens ähnlich, setzte aber nur auf Denuvo.Darüber hinaus scheint Denuvo nachgezogen und eine neue Version des DRM-Systems veröffentlicht zu haben, die bei Sonic Forces, Injustice 2, Football Manager 2018, Need for Speed Payback und Star Wars Battlefront 2 zum Einsatz kommt. Auch diese Titel wurden bisher nicht geknackt.Letztes aktuelles Video: Horus-Pack-DLC