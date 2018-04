Assassin's Creed Origins: Animus-Systemsteuerung im April-Update für die PC-Version - 4Players.de

75 Parameter in 11 Kategorien

Drei vorgefertigte Voreinstellungen stehen zur Verfügung

Die von den Spielern erstellten Voreinstellungen können in einem speziellen Bereich des Forums ausgetauscht werden

Die Animus-Systemsteuerung ist in die Uplay-Bibliothek (Spiele) integriert

Screenshot - Assassin's Creed Origins (PC) Screenshot - Assassin's Creed Origins (PC)

Mit dem April-Update wird Ubisoft die Animus-Systemsteuerung in die PC-Version von Assassin's Creed Origins integrieren. Die Systemsteuerung wird es ermöglichen, einige Spielparameter zu verändern, um so eine "ganz eigene Spielerfahrung zu erschaffen". So lässt sich zum Beispiel die Anzahl der tierischen Begleiter erhöhen.Features der Animus-Systemsteuerung:Letztes aktuelles Video: Die Discovery Tour - Launch Trailer