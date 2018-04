Assassin's Creed Origins: Video: Animus-Systemsteuerung wird vorgestellt; Patch erscheint am 19. April - 4Players.de

"Hardcore-Schleichen: Spielt das Spiel wie wahre Assassinen. Es ist leicht, entdeckt zu werden, aber wenn ihr Erfolg habt, könnt ihr jeden Gegner mit nur einem Treffer töten.

Gottmodus: Spielt das Spiel wie Meister. Entfesselt übernatürliche Kräfte im Kampf gegen eure Gegner.

Verrückte Welt: Versucht, in dieser aggressiven Umgebung zu überleben. Haltet euch von Sandstürmen fern!"

Mit dem April-Update, das am morgigen Donnerstag (19. April) erscheinen wird, führt Ubisoft die Animus-Systemsteuerung in die PC-Version von Assassin's Creed Origins ein - dieses Feature ist PC-exklusiv. Die Systemsteuerung wird es ermöglichen, 75 Spielparameter in elf Kategorien zu verändern, um so eine "ganz eigene Spielerfahrung zu erschaffen". So lässt sich zum Beispiel die Anzahl der tierischen Begleiter erhöhen. Im folgenden Video gibt Jose Araiza (Produzent) erste Einblicke in die Animus-Systemsteuerung (Animus Control Center).Die Entwickler haben außerdem drei Voreinstellungen zusammengestellt:Letztes aktuelles Video: Animus Control Panel - Launch Trailer