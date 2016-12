Unearthing Mars: PSVR-Abenteuer hebt im Janaur ab - 4Players.de

Am 19. Januar 2017 wird Winking Entertainment sein VR-Abenteuer Unearthing Mars für PlayStation VR in Fernost veröffentlichen, wie auf dem asiatischen PlayStation Blog zu lesen ist . Im ursprünglich auch für HTC Vive und Oculus Rift angekündigten Sci-Fi-Adventure auf Unreal-Engine-4-Basis werde man mit seiner Crew eine Bergungsmission auf dem roten Planeten bestreiten, den man u. a. per Mars Rover erkunden könne. Auch Landeanflüge, Rätsel, Sandstürme, mögliche Spuren einer antiken Zivilisation sowie der Einsatz von Schusswaffen werden versprochen. Neben einer koreanischen und chinesischen Lokalisierung soll die Asia-Fassung ebenfalls englische Texte und Sprachausgabe enthalten. Zudem sind laut Winking auch Veröffentlichungen in Europa und Nordamerika geplant - Termine gibt es bisher aber keine. Dafür aber einen englischen Trailer zum bevorstehenden PSVR-Start in Asien:Letztes aktuelles Video: Englischer PSVR-Trailer