Jurassic World Survivor: Gerücht: Entwicklung wieder aufgenommen; als Überlebender auf Isla Nublar - 4Players.de

Perfect World Entertainment scheint weiterhin an einem Jurassic-World-Spiel zu arbeiten, denn das Unternehmen hat sich kurz vor Weihnachten die Marke Jurassic World Survivor und die Domain "Jurassicworldsurvivor.com" gesichert. Das Projekt hat jedenfalls eine ziemlich turbulente Geschichte hinter sich. Offiziell angekündigt wurde das Spiel bisher nicht. Laut einschlägigen Berichten wurde die Entwicklung irgendwann im Jahr 2014 bei Cryptic in Seattle gestartet. Das Spiel sollte im Juni 2015 als Early-Access-Titel bei Steam an den Start gehen. Kurz vorher wurde das Studio aber geschlossen und das Vorhaben damit beerdigt. Einige Wochen und Monate später tauchten Bilder aus dem Projekt im Internet auf, wurden jedoch von Perfect World Entertainment schnell wieder entfernt. Es hieß, dass Spiel soll ein Third-Person-Shooter (Verfolgerperspektive) mit Überlebensfokus in einer offenen Spielwelt (Isla Nublar) und starken MMO-Elementen sein.Im Juni 2016 tauchten wieder Spekulationen auf, die besagten, dass die Entwicklung bei einem anderen Perfect World Studio fortgesetzt werde. Der überraschende Erfolg von Jurassic World im Kino sorgte wohl dafür, dass das Projekt wieder aufgenommen wurde. Zunächst war es geplant, dass das Spiel vor oder während des ersten Jurassic-World-Films spielen sollte. Nun soll man einen Überlebenden spielen, der nach der Evakuierung alleine auf der Insel zurückgelassen wurde und dort auf sich allein gestellt überleben muss (offenbar ohne MMO-Aspekte). Jurassic World Survivor soll auf der Unreal Engine 4 basieren und für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Es wird als AAA-Produktion beschrieben.