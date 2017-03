Ballistic Overkill: Mehrspieler-Shooter ballert sich aus dem Early Access heraus - 4Players.de

mehr als 80 Waffen

7 verschiedene Klassen

10 Karten

4 Spielmodi

integriert in den Steam Markt

Der Multiplayer-Shooter Ballistic Overkill hat den Steam Early Access verlassen und ist ab sofort zum Preis von 11,99 Euro für PC und Mac erhältlich. Darüber hinaus hat Entwickler Aquiris Game Studio noch ein Bundle mit Zusatzinhalten geschnürt, das derzeit zu einem reduzierten Preis von von 46,71 Euro angeboten wird und weitere Figuren enthält. Auf Steam hat das Spiel bei Nutzerbewertungen bisher ein insgesamt sehr positives Feedback erhalten. In der Spielbeschreibung heißt es:"Ballistic Overkill ist ein unkomplizierter PvP Shooter in dem es keine komplizierten Regeln oder Konfigurationen gibt, einfach das Spiel starten und loslegen. Es geht nur darum zu töten oder getötet zu werden!Wähle eine der 7 Klassen, jede hat ihre eigenen Fähigkeiten und Waffen. Erstelle verschiedene Kombinationen aus Waffen und Fähigkeiten innerhalb einer Klasse. In Ballistic gibt es keine feigen unterstützenden Einheiten, hier ist jeder ein Killer."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer