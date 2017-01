Paul Pixel - The Awakening: Apple-affiner Durchschnittstyp rettet die Welt vor pixeligen Alienzombies - 4Players.de

Screenshot - Paul Pixel - The Awakening (iPad) Screenshot - Paul Pixel - The Awakening (iPad) Screenshot - Paul Pixel - The Awakening (iPad) Screenshot - Paul Pixel - The Awakening (iPad) Screenshot - Paul Pixel - The Awakening (iPad) Screenshot - Paul Pixel - The Awakening (iPad) Screenshot - Paul Pixel - The Awakening (iPad)

Beflügelt vom Kickstarter-Erfolg des Retro-Adventures Thimbleweed Park wagt sich auch Entwickler Xoron ans Genre pixeliger Oldschool-Adventures. Das Spiel Paul Pixel - The Awakening ist bereits seit September für iOS-Geräte erhältlich und erscheint am 10. Januar auch für Steam , allerdings exklusiv für macOS. Ein bärtiger Durchschnittstyp sieht sich der Beschreibung nach gezwungen, die Welt gegen einen Angriff außerirdischer Zombies zu verteidigen:Das Spielprinzip ähnelt alten Spielen wie Maniac Mansion, Zac McKraken, Beneath A Steel Sky und Monkey Island, aber das Spiel hat ein neuartiges Interface. Im Gegensatz zu anderen Point-and-Click Adventures hält die Spielfigur den aktuellen Gegenstand in der Hand. Auch die neue TouchBar vom MacBook Pro wird optional unterstützt.100% Pixel für Pixel gemalte Pixel Art.Als Game-Musik werden ausschließlich originale Commodore C64 SID Chip Sounds verwendet, aber polyfon und mit professionellen Effekten. Der Titelsong des Paul Pixel Spiels wurde vom Pixel Lover Orchestra komponiert und hat den Titel "They Want To Get Us". Andere Chiptune Highlights sind "The Awakening" des Underground Duos Retro Arcade Boys und "The Giant Meteor" von der 8-Bit Factory.Ein gewöhnlicher Mensch namens Paul Pixel findet heraus, das der Stadtteil, in dem er wohnt, unter Quarantäne gestellt wurde. Scheinbar hat gerade ein Zombie-Ausbruch stattgefunden. Er muss entkommen...Natürlich muss er nur kurze Zeit später die ganze Erde vor dieser Zombie-Apokalypse retten.Spieldauer: 2,5 - 3 Stunden"