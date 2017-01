"Call of Duty 2017": Adios Zukunftsszenario? Ein Colt M1911 schürt Gerüchte - 4Players.de

Merry Christmas everyone, hope your day is joyous. Did you see our @SHGames card: https://t.co/c2DvVXW5ju? Now, can you unsee our runner-up? pic.twitter.com/v0cY4TfllD — Michael Condrey (@MichaelCondrey) 25. Dezember 2016

Die Call-of-Duty-Serie wurde mit Advanced Warfare Black Ops 3 und Infinite Warfare immer futuristischer, was nicht immer den Geschmack der Spieler traf. In diesem Jahr steht nun der nächste Call-of-Duty-Teil von Sledgehammer Games in den Startlöchern, die vorher Call of Duty: Advanced Warfare entwickelt und an Call of Duty: Modern Warfare 3 mitgewirkt hatten. Neben einem möglichen Nachfolger zu Call of Duty: Advanced Warfare könnte die Shooter-Serie aber auch das Zukunftsszenario hinter sich lassen und wieder in der Vergangenheit spielen. Grund für die Spekulationen ist ein Tweet von Michael Condrey (Mitbegründer von Sledgehammer Games), auf dem ein Colt M1911 ("Colt Government") zu sehen ist. Die Pistole ist seit 1911 die Ordonnanzwaffe der US-Streitkräfte - also eine beim Militär offiziell eingeführte und an Soldaten ausgegebene Waffe. Die Selbstladepistole wurde u. a. in beiden Weltkriegen und im Vietnamkrieg eingesetzt. "1985 wurde die M1911A1 durch die Beretta 92FS ersetzt. An der Beliebtheit des über 3 Millionen Mal gebauten Modells 1911 änderte das jedoch wenig, und so wird die Pistole auch heute noch von Mitgliedern von Spezialeinheiten der Armee und der Polizei geführt", heißt es bei Wikipedia